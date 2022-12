Robbie Williams onthult waarom hij Take That verliet: “Ik moest eraan ontsnappen”

Robbie Williams (48) heeft in een interview uitgelegd waarom hij in 1995 uit Take That stapte. Het was de zanger allemaal te veel geworden en hij moest er zo snel mogelijk mee stoppen. “Het voelde alsof ik in een brandend gebouw was.”

In een interview met radio-dj Scott Mills voor BBC Radio 2 vertelde Williams waarom hij in 1995 halverwege hun Nobody Else-tour de band verliet. “Ik denk dat ik midden in een zenuwinzinking zat, mijn eerste van vele. Alle informatie die in de computer ging, had de computer overbelast. Het ging niet goed thuis, het ging niet goed op mijn werk, en dan was ik nog nieuw in dit fenomeen van extreme bekendheid”, vertelde hij.

“Ik deed mijn GCSE’s (om zijn diploma middelbare school te halen, red.), waarvoor ik gebuisd was, om dan ineens in Japan te zijn en 3.000 fans buiten te hebben en dat overal waar we kwamen. Het was onveilig en het was onwerkelijk en dat, gecombineerd met wat ik innam om mijn leven aan te kunnen en de manier waarop mijn lichaam en geest erop reageren, ging niet goed samen”, ging hij verder. “Het voelde dus alsof ik in een soort brandend gebouw was en ik moest eraan ontsnappen. Zo voelde het toen. En toen had ik zoiets van: ‘oké, ik doe deze tour en dan ga ik weg.’ En ze zeiden: ‘Eigenlijk, als je weggaat, kun je dan nu gaan?’.”

Williams vertrok en een jaar later splitte ook de rest van de band op. De zanger vertelde ook dat er een competitieve sfeer hing binnen de groep. Er ontstond een diepe kloof tussen hem en bandlid Gary Barlow en er vielen stevige uitspraken. Later groeide de twee gelukkig opnieuw dichter bij elkaar.

(sgg)