Op oudejaarsavond kan je opnieuw vieren op Winterland Hasselt maar dit jaar zal dat zonder vuurwerk zijn. Het publiek kan wel doorlopend terecht bij de jeneverbars rond de ijspiste, die tot 22.00 uur is geopend. Vanaf dan is iedereen welkom in het Grand Café om tot 02.00 uur de jaarwisseling te vieren.