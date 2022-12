Pelletkachel geraakt oververhit in Elen

Bewoners van een huis in de Tienkampstraat in Elen hebben vrijdagavond alarm geslagen nadat ze veel rook uit de kachel zagen komen toen ze thuiskwamen. De brandweer van Maaseik kwam ter plaatse en stelde een probleem bij de pelletkachel vast. In het pand was er lichte rookschade. Met een ladderwagen werd de schoorsteen gereinigd. De schade is minimaal. Het huis blijft bewoonbaar. (mmd)

© mmd