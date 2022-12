U heeft gekozen: de Vuelta-overwinning van Remco Evenepoel is hét Belgisch sportmoment van 2022

Remco Evenepoel die met de Ronde van Spanje als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde wint. Dat is volgens de lezers van Het Nieuwsblad hét Belgische sportmoment van 2022. Meer dan 1800 mensen brachten hiervoor online hun stem uit. De triomf van Evenepoel haalt het met afgetekende cijfers (40%) van de andere grote sportmomenten.

“Dit is historisch”, besefte de nieuwe wielerkoning van Spanje drie maanden geleden in Madrid. De eerste Belgische eindwinnaar van een grote ronde, 44 jaar na Johan de Muynck. Evenepoel deed het met bravoure: het eerste verschil maken in de openingsweek, een mokerslag uitdelen in de tijdrit en standhouden (met ritzege) in het slot. De eerste zege in een grote ronde van velen? De toekomst zal het uitwijzen.

De top tien van de poll: