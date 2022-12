Onze tv-tips: muzikaal meesterbrein, dino’s en feestelijk het jaar uit

Ennio

Canvas, za, 21.30u

In deze imposante documentaire nemen grootheden uit de film- en muziekwereld, maar ook maestro Ennio Morricone (1928-2020) zelf, ons mee door zijn bewogen leven. Je komt te weten hoe hij als klein jongetje trompet moest leren spelen en dat zijn vroegere schoolvriend Sergio Leone hem in 1964 vroeg muziek te schrijven voor A Fistful of Dollars. Het begin van een onvergetelijke carrière. (tove)

© rr

Q-Pop

VTM, za, 22.45u

Geen betere manier om het jaar uit te wuiven dan met heel wat goede muziek. De camera’s waren er vorige maand bij toen in het Antwerpse Sportpaleis de eerste editie van Q-Pop plaatsvond. Je hoort hits van Bazart, brult mee op de tonen van de Songfestival-hit van Sam Ryder en kent ongetwijfeld de teksten van de hits van Olivia en Pauline grandioos vanbuiten. (tove)

© rr

Dinosaur Apocalypse

Canvas, zo, 20.10u

Niemand minder dan de grote David Attenborough vertelt ons wat er precies gebeurde 66 miljoen jaar geleden toen een asteroïde de aarde trof en de dinosaurussen deed uitsterven. De grote leermeester heeft daarvoor twee afleveringen nodig en begint zijn verhaal in het woeste gebied van North Dakota. Wie eens graag het embryo van een pterosaurus wil zien, moet zeker afstemmen op Canvas. (tove)