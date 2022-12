Tom Pidcock tegen de rest: geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel zondag in Baal

Van Aert en Van der Poel laten deze cross links liggen, dus moeten Vanthourenhout, Iserbyt, Van der Haar en co de Britse wereldkampioen het leven zuur maken. Er staat geen enkele renner aan de start die deze cross al wist te winnen. In het X2O-klassement wordt het interessant bovenaan. Van der Haar volgt als tweede op amper vier seconden van Iserbyt.

Bij de vrouwen staat Denise Betsema autoritair aan de leiding. Fem van Empel maakt in principe haar rentree in Baal nadat ze even wat rust moest inlassen na een val in de sneeuwcross in Val di Sole. Voor de Nederlandse zou het haar eerste cross in het shirt van Jumbo-Visma zijn. Annemarie Worst zal net als in Loenhout niet starten wegens knieproblemen.

Programma:

9u50: junioren vrouwen

11u00: junioren mannen

12u15: beloften mannen

13u45: elite vrouwen

15u00: elite mannen

Belangrijkste deelnemers:

Mannen: Tom Pidcock, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Jens Adams, Vincent Baestaens, Thibau Nys, Tim Merlier, Zdenek Stybar, Pim Ronhaar, Joran Wyseure, Corne van Kessel, Quinten Hermans, Joris Nieuwenhuis, Thijs Aerts, Lander Loockx.

Vrouwen: Fem van Empel, Lucinda Brand, Denise Betsema, Ceylin Alvarado, Aniek van Alphen, Clara Honsinger, Marion Norbert Riberolle, Zoe Backstedt, Anna Kay, Pauline Ferrand Prévot, Julie De Wilde.

Tussenstand X2O-trofee:

Mannen: 1. Eli Iserbyt; 2. Lars van der Haar (Ned) op 4 seconden; 3. Michael Vanthourenhout op 1:32; Jens Adams op 2:44; 5. Lander Loockx op 4:08; 6. Niels Vandeputte op 4:33; 7. Pim Ronhaar (Ned) op 4:47; 8. Thibau Nys op 5:01; 9. Tom Pidcock op 5:21; 10. Seppe Rombouts op 7:00.

Vrouwen: 1. Denise Betsema (Ned); 2. Fem van Empel (Ned) op 3:58; 3. Aniek van Alphen (Ned) op 4:02; 4. Marianne Vos (Ned) op 4:03; 5. Ceylin Alvarado (Ned) op 4:14; 6. Lucinda Brand (Ned) op 4:52; 7. Sanne Cant op 5:20; 8. Shirin van Anrooij (Ned) op 5:22; 9. Yara Kastelijn (Ned) op 5:29; 10. Anna Kay (VK) op 5:35.

Vorige winnaars:

Mannen: 2022, 2016 en 2014: Wout van Aert; 2021, 2020, 2019, 2018: Mathieu van der Poel (Ned), 2017: Toon Aerts; 2014,, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005, 2004, 2003 en 2001: Sven Nys; 2013: Kevin Pauwels.

Vrouwen: 2022: Lucinda Brand (Ned); 2021 en 2020: Ceylin Alvarado (Ned); 2019: Jolanda Neff (Zwi); 2018 en 2014: Katherine Compton (VS); 2017: Marianne Vos (Ned); 2016: Sanne Cant; 2015 en 2013: Katerina Nash (Tsj); 2012: Daphny van den Brand (Ned).

Live te volgen op: Sporza vanaf 13u30, Eurosport 1 vanaf 13u40 en sportwereld.be