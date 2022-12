Greta Thunberg haalt top tien van meest gelikete tweets met reactie op Andrew Tate

De felgesmaakte Greta Thunberg op een uitdagende tweet van Andrew Tate doet haar in de top tien van meest gelikete tweets aller tijden belanden. En dat op amper drie dagen tijd.

Andrew Tate (36), een ex-kickbokser die uitgroeide tot controversiële online beroemdheid door meerdere vrouwenhatende video’s en boodschappen, daagde klimaatactiviste Greta Thunberg dinsdag uit op Twitter. “Ik heb 33 auto’s. Mijn Bugatti heeft een w16 8.0L met vier turbo’s”, schreef hij. “Mijn TWEE Ferrari’s 812 competizione hebben 6.5L v12’s. Dit is maar het begin. Geef alsjeblieft je e-mailadres zodat ik een volledige lijst van mijn autoverzameling en hun enorme emissies kan opsturen.”

Thunberg zelf antwoordde een dag later met een kurkdroog bericht. “Ja, laat het me alsjeblieft weten”, zei ze. “Stuur me een e-mail op smalldickenergy@getalife.com.”

(lees verder onder de tweet)

Die tweet werd 3,5 miljoen keer geliket en 535.000 keer geretweet. Daarmee komt Thunberg in de top tien van meest gelikete tweets aller tijden. De tweet is bijvoorbeeld populairder dan de eerste post van de Amerikaanse president Joe Biden waarin hij aankondigde de verkiezing tegen Donald Trump gewonnen te hebben.

De meest gelikete tweet aller tijden is die van de familie van acteur Chadwick Boseman over zijn overlijden. Die kreeg 7 miljoen likes.