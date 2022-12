Organisatie Miss Vietnam verontschuldigt zich voor “doorzichtige jurk” van Miss

Het model Phuong Anh mocht dit jaar opnieuw op het podium verschijnen nadat ze tweede werd in de verkiezing van 2020. Ze mocht haar kroontje doorgeven aan de runner up van dit jaar. Maar haar outfitkeuze viel niet in de smaak bij de vele kijkers.

Phuong Anh verscheen in een gele jurk op het podium, maar door de felle belichting leek de jurk wel doorschijnend. Op sociale media uitten heel wat kijkers hun ongenoegen over de jurk. De organisatie voelde zich daarom verplicht om officiële excuses uit te vaardigen. “Het is erg jammer dat er een incident zich heeft voorgedaan met de outfit van runner-up Pham Ngoc Phuong Anh,” zeiden ze, in een verklaring gedeeld door VnExpress. “De jurk creëerde vanuit bepaalde hoeken een onflatteus beeld op het podium. De organisatoren van Miss Vietnam 2022 verontschuldigen zich tegenover het publiek en de fans voor het feit dat zij het incident niet hebben kunnen voorkomen.”

Volgens de organisatie was er wel een repetitie, maar werden daarbij niet alle lichten ingeschakeld. Daardoor had de organisatie niet door dat de jurk misschien iets te doorschijnend was.

Phuong Anh zelf verklaarde dat ze zich beschaamd voelde over haar jurk en dat ze “haar lesje had geleerd” wat betreft haar outfitkeuze.

© Twitter

(sgg)