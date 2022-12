Een ommekeer van jewelste is het. Vorige maand waren er in China nog strenge quarantaineregels van kracht om de vele covidbesmettingen in te perken, nu is het leven er weer volop geopend. Zelfs reizen naar het buitenland is binnenkort weer voor iedereen mogelijk. En dat terwijl het virus meer dan ooit circuleert. Cynisme ten top, of zit er toch meer achter?