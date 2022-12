Mathieu van der Poel moet na een foutje opnieuw zijn meerdere kennen in Van Aert: “Op het einde kwam ik een procentje te kort om het af te maken”

Hij was er dicht bij, maar Mathieu van der Poel moest andermaal Wout van Aert op het hoogste schavotje dulden. Een foutje in de laatste ronde kostte de Nederlander de overwinning in de Azencross in Loenhout. “Aan de materiaalpost kwam ik in een diep spoor terecht en sloeg ik de andere kant op.”

“Ik kom hier altijd heel graag, zeker in deze weersomstandigheden“, stak Mathieu van der Poel van wal. “Maar ik had natuurlijk liever gewonnen. Ik kwam op het einde nog dat laatste procentje te kort om het af te maken.”

In de laatste ronde leek MVDP op weg naar de zege, totdat hij plots een foutje maakte. “Er waren diepe sporen aan de materiaalpost. Ik kwam zo in een fout spoor terecht en sloeg de andere kant op. Dat foutje kost me de zege.”

In de sprint die volgde was Van der Poel niet opgewassen tegen Van Aert. “Het is niet dat er nog heel veel opzat, ik had mijn inspanning al voor de sprint gedaan. In die sprint was Wout dan de sterkste, maar het scheelde niet heel veel voor de overwinning.”

“De conditie zit zeker nog goed”, meent de Nederlander. “Zelfs als ik niet de beste benen heb probeer ik altijd cross te maken, dat was vandaag niet anders. Buiten dat foutje heb ik het volgens mij heel goed gedaan.”