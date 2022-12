Dimitri Van den Bergh had nooit verwacht om Kim Huybrechts zo te domineren op WK darts: “Dit was geen vriendenmatch”

Zenuwen en druk genoeg bij Dimitri Van den Bergh, maar de Antwerpenaar domineerde de Belgische clash met Kim Huybrechts. Het werd een droge 4-0 voor ‘The DreamMaker’, die in zijn derde kwartfinale van een WK staat: “Dit was mijn beste partij tot nu toe”.

“Deze partij bracht zo veel druk met zich mee”, aldus Van den Bergh. “Ik heb de juiste dingen op het juiste moment kunnen doen en Kim onder druk kunnen zetten, maar ik had nooit verwacht dat ik deze wedstrijd op deze manier zou winnen. Echt nooit. Dat maakt me wel trots, want ik heb laten zien dat ik sterk in mijn schoenen sta. Het was ik of Kim, in de 1/8ste finales van een WK. Dit was geen vriendenmatch want er stond véél op het spel, dus ben ik blij dat ik door ben.”

Maar het was dus werken voor ‘The DreamMaker’. In zin hoofd, vooral. “Ik was echt enorm zenuwachtig toen ik zag dat Kim had gewonnen van Peter Wright: Wauw, een Belgische clash dus dat wordt ongelooflijk. Ik was echt aan het bibberen toen ik wilde trainen de dag erna, ik wist niet wat er aan de hand was. Gelukkig kon een van mijn beste vrienden mij geruststellen en vanaf dan wist ik: Oké, back to business. Mijn spel, mijn ritme, mijn droom. En plots voelde ik me klaar voor de strijd, dus ik ging met een goed gevoel deze partij in. Toch verwachtte ik niet dat ik zo goed zou spelen en dat Kim zijn kansen zou missen. Dit resultaat had ik dus niet verwacht, want het was een zware wedstrijd. Qua gevoel was dit mijn beste prestatie van het WK tot nu toe.”

© Kieran Cleeves/PDC

Van den Bergh lijkt net op het juiste moment opnieuw in vorm. Na enkele mindere weken en de zoektocht naar de beste set-up voor zijn pijlen, is het vertrouwen opnieuw helemaal hersteld. In zichzelf en in zijn materiaal. ‘The DreamMaker’ verloor op dit WK nog maar één set.

“Ik werk altijd hard voor toernooien en steek veel tijd in mijn job. Soms raak je daardoor wel eens uitgeput, wat we gezien hebben eerder dit seizoen. Het was even moeilijk, maar het kan dan alleen maar terug beter worden. Ik zit terug op het juiste pad en ik heb fantastische mensen rondom mij. Daarom ben ik zo sterk kunnen terugkeren. Ik ga vanavond ook gewoon terug aan de blok staan en trainen, minstens twee uur lang. Ik wil helemaal klaar zijn voor mijn kwartfinale.”

Derde kwartfinale

De vorige twee keer was dat het eindstation voor Van den Bergh. In 2018 verloor hij met 5-4 van Rob Cross, twee jaar later met 5-3 van Nathan Aspinall. Derde keer, goeie keer tegen Jonny Clayton?

“Ik ben niet zenuwachtig om tegen hem te gooien”, klinkt het. “Vandaag was mentaal een van de moeilijkste wedstrijden die ik ooit heb moeten spelen, eentje waar ik echt veel zenuwen voor had. Ik moet gewoon terug hard gaan werken en mezelf klaarstomen. Ik zit in een goeie flow, ik voel me goed. Echt waar. Ik heb al vaker halve finales en finales gehaald op grote toernooien. Ik ben van niemand bang, ik moet gewoon mijn job doen en de focus behouden.”