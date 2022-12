De griep is volop in het land, al is de piek van de epidemie nog niet bereikt. Maar hoe zie je het verschil tussen corona, want ook daar worden we nog ziek van. En kan je iets doen om géén griep te krijgen? En wat helpt echt? Professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) en viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) geven tips.