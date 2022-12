Wout van Aert is niet de beste man in koers, maar maakte het na machtige sprint toch af: “Ik was al blij dat ik kon volgen”

Niet de sterkste man in de koers zijn, maar wel winnen. Wout van Aert deed het in de Azencross in Loenhout. Door een foutje van Mathieu van der Poel kon Van Aert nog terugkomen. Na een machtige sprint legde hij zijn eeuwige concurrent uiteindelijk over de knie. “Om eerlijk te zijn dacht ik dat Mathieu weg was.”

“Het was vandaag een moeilijke cross”, reageerde Van Aert met het aangezicht vol modder. “Mathieu was technisch veel beter. Keer op keer hing ik aan de rekker, er was niet echt een punt waar ik het de rest moeilijk kon maken. Ik kon mijn kracht nergens kwijt en was blij dat ik al kon volgen.”

In de laatste ronde leek Van der Poel definitief weg, totdat de Nederlander een foutje maakte in de modder. “Om eerlijk te zijn dacht ik dat hij weg was”, aldus de Belgische kampioen. “Maar het laatste stuk aan de materiaalpost lag mij wel goed. Plots sloeg Mathieu scheef en kon ik weer aansluiten. Ik probeerde dan nog wat te recupereren voor de sprint.”

In die sprint zette Van Aert verrassend vroeg aan. “Ik zat in derde positie en liet bewust een paar meter om echt uit de slipstream te kunnen komen en ze te verrassen. Dat was mijn plan.”

Mijn een vierde overwinning op acht dagen tijd kon Van Aert het nieuwe jaar met veel vertrouwen ingaan. “Dit is echt waanzinnig. Ik had dit niet verwacht toen ik aan deze helse periode begon. De benen en de moraal zijn goed.”