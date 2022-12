Zware teleurstelling bij Kim Huybrechts na mokerslag van Dimitri Van den Bergh op WK: “Het is mijn eigen schuld”

“Het is wat het is”, zuchtte ‘The Hurricane’ in de catacomben van het Alexandra Palace in Londen. “Dik op uw kl*ten krijgen, dat is nooit leuk. Ik ben iemand die mezelf altijd wijsmaak dat ik kans maak, maar ik was mentaal te veel met andere dingen bezig. Het is mijn eigen schuld. Als je nu meteen na deze partij vraagt hoe ik terugkijk op dit WK, dan kan ik niet anders dan zeggen dat het een teleurstelling is.”

“Ik had gedacht dat ik deze partij ging winnen. Ik weet dat ik veel beter ben dan dit en ik weet dat ik een kwartfinale waard ben. Ik heb mij gewoon laten vangen aan mentale dingen, eigen schuld, dikke bult. Ik had liever tegen iemand anders gegooid. Dat gaat dan niet over Dimitri zelf, dat is een gouden gast. Het viel gewoon niet, dat besef je op den duur ook wel tijdens de match. Dan sta je mentaal ook niet sterk genoeg. Het is weer een les geleerd, stom maar dit kan gebeuren.”

Huybrechts blijft zo steken op één kwartfinale op het WK, in 2012. Hij sluit het jaar af als de nummer 31 van de wereld.