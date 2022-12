De pas afgestudeerde Stijn Helsen werkte ruim twee jaar in de ateliers van Vivienne Westwood. — © RR

Hasselt

Het Verenigd koninkrijk heeft dit jaar twee koninginnen verloren. The Queen uiteraard, maar ook de Queen of Couture, modeontwerpster Vivienne Westwood die donderdag op 81-jarige leeftijd overleed. De Hasseltse ontwerper Stijn Helsen (50) werkte ruim twee jaar in haar atelier: “Ik keek naar haar op. Ze ontwierp volgens de kunst van het kleermaken.”