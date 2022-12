Water- en gaslek hakken Hasseltse Willekensmolenstraat tijdelijk in drie delen

Hasselt

De Willekensmolenstraat in Hasselt is donderdagavond afgesloten nadat er een gat in de weg was ontstaan. De oorzaak was een waterlek. Er ontstond ook een klein gaslek, waardoor er een verdachte geur in de straat hing. Vrijdagnamiddag zou de tijdelijke herstelling voltooid zijn en kan het verkeer weer passeren.