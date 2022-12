Politie Carma plant extra controles rond vuurwerkverbod: “Met droneteam”

In Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal mag er op oudejaarsavond vuurwerk afgestoken worden tussen 23 en 1 uur. In As, Bree, Bocholt, Oudsbergen en Kinrooi is er een verbod van kracht. De politie Carma zal extra toezicht houden op de naleving van het vuurwerkverbod. Overtreders riskeren een boete en spelen hun vuurwerk kwijt.

“Onze overlastteams voeren actief toezicht uit op de gevoelige locaties. Daarnaast zijn alle ploegen op het terrein extra waakzaam voor onder meer het gebruik van bommetjes of vuurwerk. Als bewoners overlast melden, geven we hier ook gevolg aan”, zegt korpschef Geert Verheyen. “Ons droneteam kan bij tussenkomsten ingezet worden ter ondersteuning.”

Veilig

Wie in Genk, Houthalen-Helchteren of Zutendaal toch vuurwerk wil afsteken, doet dit best veilig. “Volg de gebruiksaanwijzing en gebruik het vuurwerk op een veilige afstand van mensen en ontvlambare materialen. Vergeet ook de dieren niet en hou ze uit de buurt van het geknal”, besluit Verheyen.

Doorheen het jaar controleert de politie Carma ook dagelijks op vuurwerk. Tussen 11 november en 13 december waren er acht tussenkomsten, waarbij twee pv’s werden opgesteld. siol