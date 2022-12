Brandweer Oost-Limburg blikt vooruit op 2023 met opvallend, ludiek filmpje

In het filmpje is te zien hoe er op binnenplein van de kazerne in Genk met verschillende brandweervoertuigen gekke capriolen worden uitgehaald. Het geheel wordt gefilmd met een in cirkels rondvliegende drone. In de laadbak van een van de voertuigen voeren de pompiers - met brandbluspoeder als feestversterker - enkele dansjes uit. Even later liggen ze allemaal uitgeteld in de bak en staat een collega er gespeeld wanhopig naar te kijken.

Ook een gewone auto speelt een rol in het verhaal. Daaruit moet de brandweerlieden een inzittende halen. Een van de leden van de ploeg hangt klungelig uit het autoraam. En als nadien een slachtoffer in de ambulance moet worden gestoken, dan is het voertuig al weg nog voor dat gebeurd is. Een eigen versie van Comedy Capers.

Er volgen dan nog enkel hilarische brandblusmomenten. En zelfs de reddingsboot speelt een rol. Die wordt het binnenplein opgesleept en bemand door brandweermannen die al roeiend verder willen varen. Tevergeefs. Er volgt nog een interventie bij een ongeval en het geheel wordt afgesloten met brandslangen die in de vorm 2023 op het binnenplein worden gelegd.

Het is al de zevende keer dat ploeg 3 van de Brandweer Oost-Limburg het jaar afsluit met een ludieke video. Het camerawerk was in handen van Patje Baerts met de hulp van Bert Remans. Arne Baccus verzorgde de regie. Chris Nelis