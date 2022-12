Van de Champions League-triomf van Thibaut Courtois over de fratsen van Radja Nainggolan tot het WK in Qatar. Het sportjaar 2022 was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Onze sportcartoonist MadMan blikt op zijn eigenzinnige manier terug op de sportactualiteit van de afgelopen twaalf maanden.