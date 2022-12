Wit-Rusland spreekt van mogelijke provocatie door Kiev na inslag raket

Het Wit-Russische ministerie van Defensie spreekt van een mogelijke provocatie door Kiev nadat donderdag een luchtafweerraket neerkwam op het Wit-Russische grondgebied. “Ofwel werd de ongeleide raket vanwege de slechte training van de militairen per ongeluk afgevuurd, ofwel ging het om een opzettelijke provocatie door de Oekraïense strijdkrachten”, aldus het hoofd van de luchtafweer in Minsk, Kirill Kasanzev, in een mededeling van het ministerie die verspreid werd via Telegram.