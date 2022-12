Fien Germijns: “Mijn wens voor volgend jaar? Dat iedereen zoveel mag eten als hij wil, zonder bij te komen”

Wat een dot van een jaar was het voor Fien Germijns (27). Ogenschijnlijk uit het niets verscheen de ochtendstem van StuBru eerst nog schoorvoetend in De dag van vandaag als sidekick van Bart Cannaerts. En vervolgens als haar goedlachse frisheid zelve in volle glorie als grande dame van Switch. En toch ligt haar persoonlijk hoogtepunt van haar annus mirabilis op een heel andere plek.