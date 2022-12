Senna Remijn is opnieuw de beste bij de junioren in Loenhout

Senna Remijn, hier op archiefbeeld uit Mol, won ook in Loenhout. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Na de Polderscross in Kruibeke en de Zilvermeercross in Mol voegde Senna Remijn (Acrog-Tormans) vrijdag ook de Azencross van Loenhout toe aan zijn palmares. De Nederlander won zo de helft van het rijtje Exact Crossen.

De wedstrijd bij de junioren werd ontsierd door een valpartij midden in het peloton, net na de start. Zo kwam er meteen een afscheiding en dook een ruime groep het drassige veld in. Het gezelschap bleef een tijdlang bij elkaar tot Remijn ging versnellen. De Tsjech Vaclac Jezek en Keije Solen waren de enige renners die de Nederlander konden bijbenen. Solen reed de materiaalpost in tijdens de voorlaatste ronde en dat bleek geen goede zet. Hij moest zijn landgenoot laten rijden en besefte meteen dat een tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn. Vaclav Jezek consolideerde de laatste podiumplaats. Axel Van Den Broek werd tiende en beste Belg.