Amerikaanse Peyton Alexis Whitted versterkt Namen

Whitted was vorig seizoen in Turkije bij Mersin goed voor een gemiddelde van 17,6 punten en 8,2 rebounds per match. Ze begon dit seizoen in Italië bij San Giovanni Valdarno, maar kwam daar slechts vijf keer in actie.

Woensdag kondigde Namen al het vertrek van de Zweedse Abigael Asoro aan. Zij werd vervangen door de Litouwse Laura Zelnyte. Zelnyte maakte de overstap van het Spaanse Zaragoza, waar ze aan de zijde van Belgian Cat Serena-Lynn Geldof speelde.

Namen is nog actief in de EuroCup, waarin het Roemeense Sepsi de tegenstander is in de zestiende finales. Sepsi is een ex-club van Whitted en de huidige werkgever van de Brusselse Betty Mununga. De heenmatch is op 5 januari in Namen, het terugduel een week later in Roemenië. In eigen land zakte Namen naar de zevende stek na twee nederlagen op rij. Op 7 januari wordt de competitie hervat.

