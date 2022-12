Vrouw van het moment Shirin van Anrooij wint zonder enige tegenstand in Loenhout

De Nederlandse Shirin van Anrooij (20, Baloise-Trek Lions) heeft met grote overmacht de Exact cross in Loenhout bij de vrouwen gewonnen. De top vijf van de UCI ranking ontbrak en dus graaide Van Anrooij makkelijk haar derde zege in acht dagen mee. Enkel in Diegem werd ze tweede achter Puck Pieterse.