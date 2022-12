Dimitri Van den Bergh verplettert Kim Huybrechts op WK darts en stoot door naar kwartfinale

Dimitri Van den Bergh staat na een walk over in de kwartfinales van het WK darts. Dancing Dimi acteerde op een hoog niveau, terwijl Kim Huybrechts nooit echt zijn draai vond. Dat heeft geresulteerd in een totale walk over: 4-0. Enkel in de derde set kon “The Hurricane” even weerwerk bieden door twee legs te winnen. Dimitri Van den Bergh neemt het in de kwartfinales op tegen Jonny Clayton.

“Het is wat het is”, zuchtte Kim Huybrechts na afloop in de catacomben van Ally Pally. “Dik op uw kl*ten gehad, dat is nooit leuk. Ik ben iemand die mezelf altijd wijsmaak dat ik kans maak, maar ik was mentaal te veel met andere dingen bezig. Het is mijn eigen schuld. Als je nu meteen na deze partij vraagt hoe ik terugkijk op dit WK, dan kan ik niet anders dan zeggen dat het een teleurstelling is. Ik had gedacht dat ik deze partij ging winnen. Ik weet dat ik veel beter ben dan dit en ik weet dat ik een kwartfinale waard ben.”

“Ik heb mij gewoon laten vangen aan mentale dingen, eigen schuld, dikke bult. Ik had liever tegen iemand anders gegooid. Dat gaat dan niet over Dimitri zelf, dat is een gouden gast”, aldus ‘The Hurricane’. “Het viel gewoon niet, dat besef je op de duur ook wel tijdens de match. Dan sta je mentaal ook niet sterk genoeg. Het is weer een les geleerd, stom maar dit kan gebeuren.”