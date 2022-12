Kindje Jezus was een halve dag vermist, maar bleek dichterbij dan gedacht

In Sint-Huibrechts-Lille is kindje Jezus een halve dag vermist geweest. De koster van de Peltse deelgemeente vermoedde dat het beeld net zoals vorig jaar was gestolen, maar gelukkig was het Jezusbeeldje deze keer dichterbij dan werd vermoed.

Tot zijn grote ontsteltenis zag koster Pierre Plessers vrijdagochtend bij het openen van de kerk dat de kribbe in de kerststal aan het dorpsplein leeg was. “De geschiedenis herhaalt zich, dat was mijn eerste gedacht”, vertelt hij. “Vorig jaar werd kindje Jezus op nieuwjaarsdag gestolen. Het plastic popje hebben we nooit terug gezien. Om dit te voorkomen had ik dit jaar een stenen beeldje voorzien dat ik ook nog eens had bevestigd aan een touw.”

De voorbije dagen waren er al wat vernielingen geweest aan de stal en een diefstal leek dus geen onlogische veronderstelling. Maar vrijdagnamiddag kwam de aap uit de mouw. “Of beter gezegd kindje Jezus verscheen vanonder de stoffen cape van het Jozefbeeld”, lacht Plessers. “Een deugeniet had het beeldje daaronder verstopt. Ik ben toch opgelucht, want ik begon al te twijfelen of ‘Heilig Lille’ nog wel zo heilig was (lacht).”