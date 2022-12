Ze nam premiers (letterlijk) onder vuur en verscheen zonder slipje bij de Queen: Vivienne Westwood provoceerde voor een betere wereld

Een vooraanstaande modeontwerpster. De moeder van de punk. De heruitvinder van de neoromantiek. Een politiek activiste. Dat allemaal, maar in de eerste plaats was Vivienne Westwood, die afgelopen donderdag op 81-jarige leeftijd overleed, een wereldverbeteraar in hart en nieren. “De wereld heeft mensen zoals Vivienne nodig om alles ten goede te veranderen”, schrijft haar eigen modehuis op Twitter. Een portret van een eigenzinnige vrouw die de wereld om haar heen veranderde.