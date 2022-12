Wout van Aert rijdt met de fiets naar de cross: “Ik kijk elke avond naar Frank De Boosere en het was rugwind naar Loenhout”

Wout van Aert gaat in de Azencross in Loenhout op zoek naar zijn vijfde zege dit veldritseizoen. Hij kwam zowaar met de fiets naar de cross. “Het dagje rust na Diegem was welgekomen, hopelijk heb ik frisse benen.”

31 kilometer aan 36 kilometer per uur. Wout van Aert kwam met de fiets naar de Azencross in Loenhout en gaf goed gas. “Ik rij elke avond naar Frank De Boosere en het was rugwind naar Loenhout. Het was nog droog en dus wilde ik gelijk een beetje losrijden. Het is minder tijd in de auto. Dat is win-win. Het was een mooi ritje.”

Intussen is het aan het regenen in Loenhout. “Ik denk dat het qua zwaarte nog gaat meevallen, ik heb wel het gevoel dat er hard geschoven zal worden. Qua diepe modder zal het nog meevallen. Er zijn een paar moeilijke sporen. Het wordt vooral technisch.”

Wout van Aert zette woensdagavond een razend spannende cross in Diegem naar zijn hand. Gisteren werd er eens een dagje niet gecrosst. “Ik denk dat dat dagje rust voor iedereen welgekomen was. Hopelijk heb ik vandaag frisse benen,. Loenhout is een klassieker en het is leuk om erbij te zijn. Het wordt zeker niet makkelijk om hier te winnen.”