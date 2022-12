Pro League haalt 155.000 euro op met kerstactie, truitje van Limburger levert meest op

De kerstactie van de Pro League, waarbij onder meer matchworn shirts geveild werden, leverde een totaalbedrag van 155.000 euro op. Dat is opnieuw een record. Het geld gaat naar Younited Belgium, een organisatie die zich via voetbal inzet voor mensen die strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, financiën of verslaving. Het gesigneerde shirt van Simon Mignolet bracht het meest op: 3.700 euro.