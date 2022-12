Hasselt

Wie nog rollen grijze huisvuilzakken over heeft, kan deze vanaf 13 februari inruilen voor zakken voor ander afval zoals pmd of keukenafval. Ook kunnen goede sorteerders filmtickets of gemeentebonnen verdienen. Doordat alle plastic in de blauwe zak mag, blijven er nu meer grijze huisvuilzakken over.