Na Dancing Dimi is er nu ook de Lommelse versie met Dancing Eddy

Profbiljarter Eddy Leppens (53) amuseert zich kostelijk in de PBA in Seoul. De Lommelaar won met zijn team SK Winner’s de laatste twee wedstrijden in de Team League en dat was voor Leppens het sein om zijn beste dansmoves boven te halen.

Eddy Leppens geniet volop van zijn profbestaan in de Professional Biljart Association in Zuid-Korea. “Biljart is een zeer populaire kijksport in Korea en de PBA doet er alles aan om de sport dichter bij het grote publiek te brengen door animaties, geluidseffecten, lichtshows etc. En die aanpak slaat aan. Onze wedstrijden zijn regelmatig live te zien op het openbare Koreaanse netwerk en worden bekeken door miljoenen kijkers”, zei Leppens in een eerder interview met Het Belang van Limburg.

De Lommelaar was in de afgelopen weken sterk bezig in de Team League op de PBA. Zo had hij een groot aandeel in de 4-2 zege tegen de Heroes en de 4-3 zege tegen de Legends. Zaterdag hervat Leppens de individuele competitie op het ‘NH tornooi’ met een wedstrijd tegen de Koreaan Ko Kim.