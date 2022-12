OPROEP. Limburgers die nauwgezet bijhouden hoeveel ze uitgeven in de supermarkt

Een volle winkelkar kost vandaag twintig procent meer dan een jaar geleden. Gezinsbudgetten staan flink onder druk en dus loont het meer dan ooit om te waken over uw uitgaven via apps en boodschappenlijstjes. Wij zoeken Limburgers die nauwgezet bijhouden hoeveel geld er maandelijks naar boodschappen gaat.

Alles wordt duurder: je wekelijkse boodschappen, een huis kopen of (ver)bouwen, je maandelijkse energiefactuur of op vakantie gaan. Februari is daarom budgetmaand bij HBVL onder de noemer SOS Budget. Onze redactie plant vier weken lang reportages, interviews, tips en bruikbare informatie over datgene waarvan jij wakker ligt.

Ook over onze wekelijkse boodschappen, die na wonen de grootste hap nemen uit het gezinsbudget. Veertig procent moest dit jaar besparen op hun winkelbudget. Apps als Spendee, waarin je elke euro die je uitgeeft bijhoudt, worden steeds populairder. Wij zijn voor een reportage op zoek naar Limburgers die nauwgezet waken over het gezinsbudget. Hou jij al je boodschappen bij in een excel-lijst of gebruik jij apps om inzicht te krijgen in je uitgavenpatroon? Laat het ons dan weten via onderstaand antwoordformulier.