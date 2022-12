Minderbedeelden leren elkaar kennen op ontmoetingsdag in Sledderlo

Genk

In de parochiezaal van Sledderlo kwamen vorige woensdag een zeventig mensen, die het niet zo breed hebben, samen op vraag van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang en de vzw Zonder Honger naar Bed. “Doel is vooral het onderling contact aan te moedigen, maar ook om het te hebben over kringloopeconomie, duurzaamheid en gemeenschapsvorming”, zegt Felix Bergers, een van de initiatiefnemers. “De doelgroep was heel divers. Dat maakt het allemaal nog boeiender. Daarnaast konden we terugvallen op zo’n twintig vrijwilligers die instonden voor een vlot verloop en voor drank en hapjes. Er was een quiz, er werd gekiend en er werden gezelschapsspelen gespeeld. Abdullah zorgde voor een djembé-initiatie en Caroline verzamelde de kinderen rond een tafel voor creatieve workshops. Er was ook een sociale infostand, die in heel wat leerrijke documentatie voorzag, en niet te vergeten de sociale kruidenier. Iedereen kreeg nog een zak met kleine geschenken mee naar huis en de herinnering aan een echte gemeenschapsactiviteit.” cn