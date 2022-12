7.500 wandelaars steunen Limburgs jeugdvoetbal in Genk

Genk

7.500 mensen namen donderdagavond deel aan de KRC Genk Winterbreak. Dat is een sfeervolle wandeltocht van zo’n vier kilometer. Volwassenen betaalden tien euro voor hun deelname en kinderen de helft daarvan. De opbrengst gaat integraal naar het Limburgs jeugdvoetbal. “KRC Genk neemt haar rol op om als ‘grote broer’ in het Limburgs voetbal de provinciale en regionale clubs te helpen”, zegt Davy Vanhaen, woordvoerder van KRC Genk. “We doen dat om de broodnodige fondsen te verzamelen en clubs te ondersteunen in tijden dat ze grote financiële druk ervaren.”Om de tocht nog sfeervoller te laten verlopen, kregen de deelnemers het advies om zaklampen mee te nemen. Op het einde van de tocht werden ze onthaald in een kerstdorp door het clubbestuur van KRC Genk. cn