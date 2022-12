Pure kafka: Fellaini grijpt naast titel door coronagolf in China, Anderlecht-flop kampioen op basis van doelsaldo

Het seizoen in de Chinese Super League is met een anticlimax van jewelste geëindigd. Voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini en zijn team Shandong Taishan missen een tweede titel op rij door een nieuwe coronagolf in China. De titel ging naar Wuhan Three Towns, waar een voormalige Anderlecht-flop speelt.

Zaterdag stond normaal gesproken de slotspeeldag in de Chinese hoogste klasse op het programma. Door een forse stijging in coronagevallen moeten Beijing Guoan, de tegenstander van Shandong Taishan, en Tianjin Jinmen Tiger, de opponent van concurrent Wuhan Three Towns, forfait geven. De wedstrijden zullen niet ingehaald worden en Wuhan Three Towns pakt zo op haar eerste landstitel…. dankzij een beter doelsaldo.

Shandong Taishan pakte op de voorlaatste speeldag ook al een forfaitzege door een corona-uitbraak bij tegenstander Meizhou Hakka. Wuhan Three Towns won op het veld met 2-0 van Zhejiang Professional. Dat blijkt nu voldoende voor de landstitel. Wuhan Three Towns beëindigt de competitie met 78 punten, evenveel als Shandong Taishan. Wuhan Three Towns heeft echter een beter doelsaldo dan Shandong Taishan. Dat is doorslaggevend bij een gelijk puntenaantal.

Het kampioenschap van Wuhan Three Towns is een grote verrassing in China. Het team van de Roemeen Nicolae Stanciu, ex-Anderlecht, werd de voorbije twee jaar kampioen in respectievelijk de Chinese derde en tweede klasse.

Vorig seizoen pakten Fellaini en Shandong Taishan de landstitel in China.