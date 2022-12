Tim Lambrecht maakt indruk in Litouwse basketbalcompetitie

De West-Vlaamse power forward Tim Lambrecht, jeugdproduct van Oostende met ook ervaring bij Leuven Bears en Charleroi, is aan een heel knap seizoen in Litouwen, Europees basketland bij uitstek, bezig.

Tim Lambrecht (2m08, 24) heeft met de Litouwse eersteklasser Nevezis-Optibet een knappe prestatie gerealiseerd in de midweekmatch tegen titelverdediger Rytas Vilnius, de topclub die ook aan de Champions League deelneemt. Nevesis verloor nipt, met 84-86 tegen Vilnius. In 35’39” was de dubbele meter uit Nieuwpoort goed voor 17 punten aan 64 % (2 op 4 tweepunters, 3 op 6 bommen en 4 op 4 vrijworpen), 5 rebounds, 2 assists en 1 steal.

In de Lietuvos Krepsynio Lyga, de Litouwse hoogste klasse, is basisspeler Tim Lambrecht in 29’18” per competitiematch goed voor gemiddeld 11,43 punten, 7,07 rebounds, 2,29 assists en 0,9 steals. Lambrecht werkt dit seizoen zijn doelpogingen aan 54,6 % af, met 56 % aan tweepunters, 40 % aan bommen en 73,3 % aan vrijworpen. Nevesis-Optibet prijkt met zes zeges uit veertien speeldagen op de negende positie. Er zijn twaalf teams in de Litouwse eerste klasse.