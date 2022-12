Revolutie in de wielerkalender: vanaf 2026 geen overlappende koersen meer zoals Parijs-Nice en Tirreno

Over vier jaar zal de kalender van de topkoersen, de World Tour-wedstrijden dus, er helemaal anders uitzien. Vanaf 2026 mogen er geen overlappende WorldTour-koersen meer zijn, zo heeft UCI-topman Peter Van den Abeele laten weten in de podcast CROSS van Play Sports. Op dit moment worden tal van topkoersen gelijktijdig gereden, zoals de UAE Tour en Omloop Het Nieuwsblad, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en Brugge-De Panne, de E3 en Gent-Wevelgem en ga zo maar door.

De hervorming van de WorldTour-kalender met als meest concrete vernieuwing dat alle koersen een unieke datum zullen krijgen, is een verwezenlijking van een overlegplatform tussen ploegen, de Internationale Wielerunie UCI, organisatoren en renners (via hun vakbond CPA), One Cycling geheten.

“Dit jaar hebben we gesprekken gehouden om het wielrennen te hervormen”, zegt Peter Van den Abeele. “Richard Plugge en Patrick Lefevere (de bazen van respectievelijk Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step, red.) maakten daar namens de ploegen deel van uit. We zijn vertrokken van een wit blad. Er is gesproken over tv-rechten en hoe we ons product aantrekkelijker kunnen maken. De herschikking van de kalender is daar een onderdeel van.”

Richard Plugge en Patrick Lefevere dachten mee de vernieuwingen uit. — © Roel Dijkstra

Als er geen overlappende topkoersen meer zijn, zullen de beste renners elkaar minder makkelijk kunnen ontlopen. De beste renners die het in de grootste koersen tegen elkaar opnemen, dat moet de aantrekkelijkheid van het wielrennen ten goede komen.

“We hebben de eerste conclusies voorgesteld op het meest recente WorldTour-seminarie. Vanaf 2026 zullen we de kalender volledig hervormen. Een van de nieuwe zaken is dat we bij de mannenkoersen geen overlap meer zullen toestaan. Dat wordt niet evident, er zullen wat minder wedstrijden moeten zijn om dat mogelijk te maken.”

“Een andere belangrijke verwezenlijking is de samenwerking qua veiligheid. Daar zullen we komend seizoen al resultaten van zien. Iedereen is er zich van bewust dat veiligheid niet enkel een zaak is van organisatoren, de UCI of de ploegen. Maar de renners zijn er wel de dupe van als er iets verkeerds gaat. Van elke wedstrijd in de WorldTour en het Procontinentale circuit zal een vertegenwoordiger in januari en februari 2023 een driedaagse cursus moeten volgen bij ons. Die persoon zal vervolgens het aanspreekpunt worden voor de veiligheid op de desbetreffende koers, zowel voor renners, de UCI als de ploegen”, aldus Van den Abeele.