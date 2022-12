Hulpdiensten doorzoeken de ravage na de dodelijke brand in Cambodja, terwijl het aantal slachtoffers stijgt naar 27

De verwoestende brand in het Grand Diamond City Hotel and Casino in Cambodja werd vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting. Dat zegt een woordvoerder van de provincie aan een lokale krant. Het dodentol blijft intussen verder oplopen. Volgens persagentschap Reuters staat de teller nu op 27. Op Facebook verschijnen spectaculaire video’s van de brand en de reddingsactie.

Het gebouw van zeventien verdiepingen vatte in de nacht van woensdag op donderdag vuur in de Cambodjaanse stad Poipet. Waarschijnlijk het gevolg van de feestverlichting die aan het gebouw werd opgehangen, zegt de woordvoerder van de provincie Banteay Meanchey in Khmer Times. “De complexe elektische bedradingssystemen zouden daardoor overbelast zijn geraakt.”

Bij de brand kwamen al minstens 27 mensen om het leven. Vrijdag hebben reddingswerkers nog eens acht lichamen geborgen, meldt persagentschap Reuters op zijn website. Meer dan 70 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de slachtoffers werknemers en gasten van het hotel.

De meesten stierven door de rook of door verwondingen die ze opliepen toen ze uit het brandende gebouw sprongen, zei Keat Hul, gouverneur van Poipet. Naar verluidt zaten veel mensen opgesloten in hun kamer, omdat de elektrische deuren niet meer werkten. Het kostte honderden reddingswerkers uiteindelijk uren om de brand onder controle te krijgen.

Brandweerlui en politieagenten probeerden nadien met kranen en helikopters mensen te bevrijden, maar dat liep niet altijd even vlot. De reddingsactie gaat vandaag verder en verloopt al iets vlotter dan de dagen voordien omdat het rookniveau stilaan mindert. Video’s op Facebook tonen hoe reddingswerkers de gangen doorzoeken op zoek naar slachtoffers.

In het Grand Diamond City werken ongeveer 400 mensen, aldus de Cambodjaanse politie. Het Grand Diamond City ligt op 200 meter van de grenspost, aan de drukke weg die de Thaise hoofdstad Bangkok verbindt met Siem Reap, een toeristisch stadje dat bekend is om de nabijgelegen Angkor-tempels. Het hotel is populair bij Thais, omdat er een casino is en gokken in hun eigen land verboden is.

Volgens lokale autoriteiten werden uiteindelijk zo’n 700 Thaise burgers gered uit het gebouw. Verschillende dodelijke slachtoffers hadden ook de Thaise nationaliteit. Hun lichamen worden vandaag over de grens gebracht.

