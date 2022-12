VIDEO. Wat is het pijnlijkst: het kapsel van Antoine Griezmann of het applaus voor zijn Argentijnse ploegmakkers?

In Spanje is de competitie opnieuw van start gegaan met onder meer Atlético Madrid-Elche (2-0), een wedstrijd waarin drie rode kaarten werden getrokken. Voor de aftrap kregen de Argentijnse internationals van Atlético, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina en Angel Correa een ovatie. Een beetje een pijnlijk moment voor Antoine Griezmann, die in WK-finale met Frankrijk in het verliezende kamp stond. Griezmann applaudisseerde echter sportief mee. Maar niet alleen het applaus van Griezmann sprong in het oog, ook zijn fluoroze kapsel. Een weddenschap verloren, Antoine?