Als geniaal normaal wordt: Luka Doncic levert nieuwe ‘triple-double’ af, zijn achtste al dit seizoen

Luka Doncic blijft zijn topvorm aanhouden. De Sloveense sterspeler van de Dallas Mavericks was opnieuw goed voor een ‘triple-double’ in de NBA. Dankzij zijn 35 punten, 12 rebounds en 13 assists versloeg Dallas Houston met 129-114. Het was voor Doncic zijn achtste ‘triple-double’ van het seizoen.

Twee dagen geleden had de Sloveen al een geweldige prestatie neergezet tegen New York. Hij kwam toen tot 60 punten, 21 rebounds en 10 assists. Nooit eerder kwam een speler in de NBA tot een ‘triple-double’ met zoveel gemaakte punten en rebounds.

Dallas klimt dankzij haar vijfde zege op een rij naar de vijfde plaats in de Western Conference. Houston verloor zeven van haar laatste acht duels.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het oosten verstevigde Boston haar koppositie door de LA Clippers met 116-110 te verslaan. Jayson Tatum en Jaylen Brown maakten beiden 29 punten voor de Celtics, die met 26 zeges tegenover 10 nederlagen de best presterende ploeg van dit seizoen blijven. Voor Boston was de zege een revanche voor de 113-93 nederlaag tegen de Clippers een maand geleden, hun zwaarste verlies dit seizoen.

Buddy Hield schreef geschiedenis in de 135-126 zege van Indiana tegen Cleveland. Hield scoorde de snelste driepunter ooit bij de start van een NBA-wedstrijd. Hij wierp na drie seconden raak. Tyrese Haliburton was de topscorer met 29 punten bij de Pacers, voor Hield (25 ptn). De 28 punten van Donovan Mitchell volstonden niet voor de Cavs.