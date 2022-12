Amerikaanse winkelbediende kapt emmer water over dakloze tijdens winterstorm, riskeert vervolging

Een werknemer van een warenhuis in de Amerikaanse staat Louisiana riskeert juridische consequenties, nadat ze een emmer water gooide naar een dakloze vrouw terwijl de VS in de greep waren van een historische winterstorm.

Op een video van het incident is te zien hoe Kasey Weber (33), een werknemer van de Triple S Food Mart in de stad Baton Rouge, met een emmer water naar een dakloze vrouw stapt, eerst “Maak dat je weg bent!” roept, en het water vervolgens naar en over de vrouw gooit. De Verenigde Staten waren de afgelopen dagen in de greep van een historische winterstorm, ook in het zuidelijke Louisiana was de temperatuur maandag, op het moment van de feiten, gedaald tot -3,8 graden Celsius.

Weber plaatste de beelden van het incident zelf op sociale media. Toen het incident viraal ging op sociale media, werd ze ontslagen door de eigenaar van de winkel. “We lossen situaties niet op deze manier op”, klonk het. Weber werd even later bovendien opgepakt door de politie, op verdenking van geweldpleging.