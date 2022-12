Regi blikt terug op 2022: “Mijn scheiding is op een mooie manier afgerond”

Meer dan 20.000 mensen gingen compleet uit de bol in het Sportpaleis. Reden van hun dansbenen: Regi Penxten (46) achter de draaitafel. Het ouder worden houdt hem niet tegen. En daar verbaasde hij ook zichzelf mee het afgelopen jaar. “Mijn curve zit in stijgende lijn.”

Persoonlijk hoogtepunt? “Een Sportpaleis tot de nok toe vullen. Voor 20.400 mensen optreden, dat ga ik niet veel meer meemaken. Het lijkt of ik tegen de wetten van het artiest zijn in ga: in plaats van te dalen, gaat mijn curve in stijgende lijn. Ik vind dat fantastisch.”

Persoonlijk dieptepunt? “Ik schaam me een beetje om het te zeggen, maar er is geen dieptepunt. Alles is gewoon goed gegaan het afgelopen jaar. Mijn scheiding is op een mooie manier afgerond, iedereen die ik graag zie is gezond, mijn carrière loopt goed. Ik heb bijna schrik dat het volgend jaar eens zal tegenzitten.”

Meest toe te juichen? “De waanzinnige technologie van ChatGPT. Dat is een chatrobot die via artificiële intelligentie volledige teksten kan maken, conversaties kan voeren, programmeren, … Ik vind dat ontzettend interessant en straf. En tegelijkertijd ook een beetje beangstigend.”

Meest te betreuren? “Het hele oorlogsgebeuren vind ik zeer betreurenswaardig. Dat er in deze tijden nog mensen in een schuilkelder moeten kruipen, dat is absurd.”

Wie bewonderd? “De mensen in mijn omgeving die het geduld hebben gevonden om met mij om te gaan. (lacht) Ik ben niet de makkelijkste wanneer ik het erg druk krijg. Ik ben dan ook heel moeilijk bereikbaar. Dus: bedankt aan al mijn vrienden, familie en collega’s om daarmee te dealen.”

Aan wie geërgerd? “Aan iedereen die protesteerde tegen het intrekken van de cultuursubsidies. Ik vind die kritiek onterecht en ik word er ook kwaad van. Ik ben al heel mijn leven met muziek bezig en heb nooit een eurocent aan subsidie gezien. Wie krijgt wat? Daar zit geen lijn in. Iedereen gelijk voor de wet, dat vind ik beter.”

Wens voor 2023? “Ik wens het allergrootste cliché toe: een goede gezondheid. Als dat niet goed zit, is al de rest nutteloos. Daarna mag het ook een goed lief en goede vrienden zijn.”