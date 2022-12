Ryanair-piloten dreigen ermee zich aan te sluiten bij staking van cabinepersoneel

“De delegatie van Belgische piloten herinnert Ryanair eraan dat indien de maatschappij probeert niet-Belgisch cabinepersoneel in te zetten voor vluchten vanuit Charleroi of Brussel, de piloten samen met het cabinepersoneel zullen staken”, luidt het in een verklaring van de vakbondsdelegatie van de piloten (BCA, PULS, CNE, RTPG) donderdagavond.

De piloten wijzen er voorts op dat de door de stewards en stewardessen geformuleerde eisen identiek zijn aan hun eigen eisen, namelijk degelijke lonen, respect voor het minimumloon in België en respect voor de Belgische wetgeving. Zij hekelen eveneens de passiviteit van de Belgische en Europese autoriteiten ten aanzien van de arbeidsomstandigheden die doen denken aan het “Wilde Westen” en de inefficiëntie van de HR-afdeling van Ryanair.

De in België gestationeerde stewards en stewardessen van Ryanair leggen deze kerstvakantie twee weekends op rij het werk neer: van vrijdag 30 december tot en met zondag 1 januari, en het weekend van 7 en 8 januari. De bonden klagen de houding van de Ierse budgetvlieger aan, die volgens hen nog altijd weigert om het wettelijke minimumloon in België te betalen.

Als gevolg van de staking zullen de vijftien Ryanair-vliegtuigen die op de luchthaven van Charleroi gestationeerd zijn en bemand worden met in België gevestigd personeel, aan de grond blijven. Vluchten vanop buitenlandse basissen zouden wel kunnen plaatsvinden.