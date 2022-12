Minister neemt deurwaarders in het vizier: moet goedkoper en overzichtelijker

De strijd tegen de ‘schuldenindustrie’ wordt een prioriteit in het nieuwe werkjaar, zegt hij in een interview met de krant. Van Quickenborne zet drie krachtlijnen uit voor een wetswijziging. De tarieven voor tussenkomsten van deurwaarders moeten verlaagd worden, er dient gewied te worden in de complexe structuur van de tarifering en mensen die al in een traject van schuldbemiddeling zitten, mogen tijdelijk niet bezwaard worden met extra interventies van een deurwaarder.

“Het is de bedoeling om het onderscheid te maken tussen mensen die niet willen betalen en mensen die niet kunnen betalen. Voor de eerste groep moeten we streng zijn, de tweede moeten we helpen”, aldus de minister.

De overkoepelende Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bevestigt dat er gesprekken gaande zijn over een hervorming. Volgens de koepel verlopen de onderhandelingen “constructief”.