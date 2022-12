Truiense voorzitter basketclub en leerkracht Ulrich (47) onverwacht overleden: “Met verstomming geslagen”

Ulrich Francis, (47) is onverwacht overleden tijdens een skivakantie in het buitenland. Dat nieuws werd gemeld door de Truiense damesbasketbalclub Femina Habac via de website en sociale media van de club.

Francis was naast voorzitter ook leerkracht fysica bij Hasp-O Centrum. Het overlijden kwam aan als een donderslag bij de vrienden en supporters van de club. “We zijn met verstomming geslagen, maar we proberen toch krachtig te zijn, en al onze steun aan te bieden aan zijn vrouw Caroline en dochter Maxine en zijn familie. We weten hoeveel onze club betekende voor Ulrich, maar we beseffen ook dat hij bijzonder veel voor de club betekende,” zegt secretaris Rohnny Knaepen. De schooldirectie van Hasp-O Centrum wenst de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit groot verlies.

(JCr)