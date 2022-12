Dina Tersago herenigd met Miss België-kroon in ‘James de musical’: “Die hangt half uit elkaar”

Dina Tersago (43) werd in 2001 tot Miss België uitgeroepen en mocht een jaar lang het bekende kroontje dragen. James Cooke bewoog hemel en aarde om die kroon naar de studio van James de musical te halen zodat Dina het mythische Miss België-symbool nog eens kon opzetten, maar volgens de voormalige Miss stelt het ding niet veel voor. “Ziet, die hangt zo half uit elkaar”, aldus Dina, die zich al snel herinnert hoe ongemakkelijk de kroon was wanneer het sieraad vastzit in haar lokken.