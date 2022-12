Modeontwerpster Vivienne Westwood overleden

De 81-jarige Westwood overleed “vredig” thuis in Clapham, in het zuiden van Londen, met haar familie aan haar zijde. “De wereld heeft mensen zoals Vivienne nodig om alles ten goede te veranderen”, schrijft haar modehuis op Twitter.

Aan de wieg van de punk

Wie Vivienne Westwood zegt, zegt punk. Zij werkte aanvankelijk als lerares, maar stond in de jaren 70 mee aan de wieg van de punk en deelde jarenlang het bed met Malcolm McLaren, als manager van New York Dolls en Sex Pistols een naam als een klok in diezelfde punkwereld. Samen met hem richtte ze de iconische kledingwinkel Let it rock op, die later de naam Sex kreeg. De bands van McLaren traden meermaals op met de kleding die Westwood en McLaren ontwierpen, waardoor ze al snel beroemd werden. Het leverde haar de bijnaam Godmother of Punk op.

Westwood runde haar eigen modelabel, wierp hoge ogen met haar punk- en new wave-stijl in de jaren 70 en kleedde enkele van de grootste namen in de modewereld. Voor haar invloed op de modewereld kreeg ze in 2006 de eretitel van Dame in het Verenigd Koninkrijk.

Activisme

Westwood deinsde er nooit voor terug tegen schenen te schoppen en zich zo in te zetten voor de goede zaak. Het klimaat, milieuvervuiling en dierenleed waren drie van haar stokpaardjes. Dat durfde ze ook te verwerken in haar ontwerpen. Mode was, naast een manier om vrouwen sexy te maken, ook een wapen voor haar. Braaf de regels volgen en in de rij lopen was niets voor haar. In 2018 verscheen over haar leven de gepaste getitelde documentaire Westwood: punk, icon, activist.

“Een kritiek op de middelmatigheid”, noemde Westwood haar werk. Haar shows waren dan ook altijd iets om naar uit te kijken. Modellen - zelfs de mannelijke - waren waanzinnig gemaquilleerd, durfden al eens een loopje te nemen met de goede zeden - door een borst of iets anders te ontbloten - of vielen probleemloos van hun torenhoge laarsjes, zoals Naomi Campbell in 1993.

“Thank you, darling”

Westwood was getrouwd met Andreas Kronthaler, de man die na hun huwelijk als creatief directeur kwam werken in haar modehuis. “Ik ga door met Vivienne in mijn hart”, zo reageerde hij op haar overlijden. “We hebben tot het einde samengewerkt en ze heeft me heel veel gegeven waar ik nu mee verder kan. Thank you, darling.”