Dronken Russische soldaat slaat zijn commandant dood op trein

Een Russische soldaat is opgepakt op verdenking van het doodslaan van zijn commandant in een trein. Dat heeft een Russische militaire rechtbank bekendgemaakt. De soldaat zou op het moment van de feiten dronken geweest zijn en riskeert 15 jaar gevangenis.

Het incident deed zich op 23 december voor. De sergeant en zijn commandant, allebei opgeroepen voor het leger tijdens de jongste mobilisatie, zaten op een legertrein ter hoogte van Tsjeljabinsk toen ze het met elkaar aan de stok kregen. De eerste viel zijn overste aan en sloeg hem meerdere keren, met de dood tot gevolg.

Volgens een persbericht van de militaire rechtbank die zich over de zaak buigt, was de sergeant dronken toen hij zijn commandant aanviel. “De verdachte wordt ervan beschuldigd een misdrijf gepleegd te hebben dat ingaat tegen deel 3 van artikel 334 de Criminele Code van de Russische federatie (geweldpleging tegen een overste, red.)”, staat in het persbericht. Hij zal voor de rechtbank moeten verschijnen en riskeert daar een celstraf van 5 tot 15 jaar.

Het is niet het eerste dodelijke incident met Russische soldaten die naar Oekraïne gestuurd werden tijdens de door Vladimir Poetin aangekondigde mobilisatie. Eerder deze maand stikte een soldaat in zijn eigen braaksel, in september kwamen ook al militairen in vreemde omstandigheden om het leven.