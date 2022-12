Heers

In Heks sluit het bekende dorpscafé Bij Rita de deuren. Het café was drie generaties lang in handen van de familie. Rita Clemens stond er de voorbije 32 jaar achter de toog, maar vanaf 2 januari gaat zij op pensioen. Toch is er ook goed nieuws voor de inwoners van Heks en omstreken: het café blijft niet dicht, want op 6 januari opent het weer als café In den Drej.