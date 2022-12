Peer

Wie kon de ‘Toren van ’t Lin’ in een recordtijd binnenwerken? Die vraag kreeg donderdagavond een antwoord in Frituur Dorpshuys in het Peerse Linde. Brentley Zomers (17) uit Lozen wist de megahamburger met 5 ‘bouwlagen’ in 15 minuten en 40 seconden binnen te werken